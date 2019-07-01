Трамп обрушил курс доллара

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Российская валюта получила мощную поддержку со стороны
лидеров США и Китая, которые договорились возобновить торговые переговоры.
Благодаря этому на текущей неделе курс рубля будет стремительно расти.
В ходе сегодняшних торгов на Московской бирже американская валюта подешевела на 19 коп., до 63,05 руб., в то время как единая европейская валюта потеряла в цене сразу 43 коп., опустившись до 71,41 руб., передает RT со ссылкой на данные торговой площадки.
Основным фактором роста для рубля и валют других стран с развивающимися рынками стала встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке. Они решили разморозить переговоры по торговому соглашению после двух месяцев застоя. Глава Белого дома сообщил, что разрешит американским компаниям продолжать поставки оборудования китайской Huawei Technologies Co, в то время как Китай начнет закупку крупных объемов американских сельхозтоваров, отмечает "Интерфакс".
Другим обстоятельством, которое сыграло на руку рублю, стало заявление президента РФ Владимира Путина о том, что наша страна и Саудовская Аравия поддержат продление договоренностей по сокращению добычи нефти в ранее согласованном объеме. Ожидается, что цены на "черное золото" предпримут попытку к росту уже в начале этой недели.
В результате рынки в позитивном ключе откликнутся на перемирие в торговой войне и не будут сокращать свои ожидания в отношении снижения ставок Федеральной резервной системы США, которые ожидаются уже в июле. Рисковые активы, в том числе российский рубль будут расти, а вот курс доллара должен ослабнуть, сообщает "Эксперт".
"Многие ждали, что Си Цзиньпин выдвинет жесткие требования Трампу, однако на какое-то время компромисс достигнут и это, безусловно очень позитивно скажется на рубле, который должен пойти вверх, а доллар соответственно вниз",
– полагает старший аналитик компании "БКС Премьер" Сергей Суверов.
Если же в отношениях Китая и США не наступит прогресса по истечении определенного времени, рынки среагируют на это соответствующим образом, и доллар вновь начнет расти. Впрочем, пока до этого далеко. Всю неделю, по словам экспертов, курс американской валюты будет медленно, но верно скользить вниз.
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