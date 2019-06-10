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Трамп выдвинул Пекину ультиматум

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Хозяин Белого дома не сомневается в проигрыше китайцев

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон незамедлительно введет новые пошлины на товары из Поднебесной, если председатель КНР Си Цзиньпин не придет на встречу глав G20.

Об этом сообщает Telegram-канал RT в понедельник, 10 июня.

Ранее интервью телеканалу CNBC американский лидер сказал, что Китаю "придется" пойти на соглашение по торговле с Соединенными Штатами.

"Сделка с Китаем будет достигнута. И знаешь почему? Из-за тарифов", – объяснил свою уверенность Трамп ведущему телеканала.

"Прямо сейчас Китай становится абсолютно уничтоженным компаниями, которые покидают КНР, уезжая в другие страны, в том числе и в нашу, потому что они не хотят платить тарифы", – подчеркнул глава Белого дома.

Издание отмечает, что не ясно, в какой степени Китай страдает от тарифов в США. Данные, опубликованные китайским лидером Си Цзиньпином утром в понедельник, свидетельствуют о растущем положительном сальдо Поднебесной в США в мае.

Но Трамп убежден, что Китай "собирается заключить сделку, потому что им придется заключить сделку".

Напомним, в мае Вашингтон поднял тарифы на китайские товары на $200 миллиардов.

Саммит "двадцатки" пройдет 28 – 29 июня в японской Осаке.

Елена УСОВА
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