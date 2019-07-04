Доллар и евро задавили рубль

На курс национальной валюты плохо влияет низкая платежеспособность населения

Июль начался для "россиянина" с постепенно снижения котировок. Виной всему снижение индекса деловой активности, которое смогло перевесить позитивный для рубля внешний фон, отмечают эксперты.



На Московской бирже в ходе сегодняшней торговой сессии курс рубля падает к доллару и евро. По состоянию на 10:55 мск американская валюта подорожала на 10 коп., до 63,42 рубля. Тем временем евро набрал сразу 15 коп. и остановился на отметке 71,54 руб., свидетельствуют данные на сайте торговой площадки.

Специалисты указывают на то, что внутренние новости для рубля оказываются не самыми приятными.

"Деловая активность в сфере услуг в России в июне ушла ниже 50 пунктов, что означает сокращение активности отечественного бизнеса в принципе. Это связано с низкой платежеспособностью населения, которая тянет за собой снижение новых заказов",

– пояснила в интервью "Российской газете" старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

По ее словам, для экономики это крайне неприятный сигнал. Пока что инфляцию удается удержать на приемлемом уровне, единичные всплески цен на топливо пока не отражаются на общем показателе. Однако скачок инфляции и последующее ослабление рубля неизбежны. "Думается, это вопрос времени", – отметила аналитик.

На внешнем фронте обстановка для рубля складывается в целом благополучно. После саммита G20 напряженности по поводу отсутствия диалога между США и Китаем по торговым вопросам стало меньше, поскольку стороны готовы вернуться за стол переговоров. Участники сделки ОПЕК+ на этой неделе продлят соглашение о сдерживании роста нефтедобычи.

"Минфин России продолжает проводить еженедельные аукционы, на которых ОФЗ пользуются хорошим спросом, и это поддерживает рубль. Нерезиденты, которые интересуются покупкой российского долга, вынуждены продавать валюту и покупать рубли, и эти операции очень хорошо поддерживают позиции рубля. Геополитический фон сейчас нейтрален настолько, насколько это вообще может быть в ситуации с Россией под санкциями. Это хорошо для национальной валюты", – указывает Бодрова.

Но внутренние факторы все же превалируют. Поэтому уже на текущей неделе можно ожидать, что доллар вырастет до 64 руб., а евро закрепится выше уровня 72 рублей.