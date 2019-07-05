Обстановка на Ближнем Востоке приведет к укреплению "американца"

Американская валюта может в ближайшее время заметно подорожать на фоне обострения обстановки в ближневосточном регионе. Этот риск перевешивает все другие факторы, отмечают специалисты.



На Московской бирже в ходе сегодняшних торгов рубль укрепляется в цене к доллару и евро. По состоянию на 14:04 мск "зеленый" снизился в цене на 1 коп., до 63,47 руб., в то время как европейская валюта просела на 17 коп., до 71,46 руб., свидетельствуют данные торговой площадки.

По словам экспертов, доллар, который с утра укреплялся к рублю, но затем сдал позиции, находится в ожидании выхода официальной статистики о безработице в США в июне. Если она окажется лучше ожиданий, американская валюта заметно укрепится, передает "Интерфакс".

Другим фактором, который играет на стороне доллара, служат опасения инвесторов относительно объемов мирового спроса на нефть. При первых признаках рецессии спрос на черное золото упадет, а вместе с ним и цены на него. Этот риск перевешивает даже позитивную для нефтяного рынка новость о том, что участники сделки ОПЕК+ продлили соглашение о сокращении добычи сырья.

Кроме того, многое будет зависеть от политической ситуации на Аравийском полуострове.

"Дальнейшее движение котировок "черного золота" будет зависеть от развития противостояния между США и Ираном. Если конфликт станет развиваться по наихудшему сценарию и отношения между странами перейдут в открытый конфликт, это может отразиться и на других рынках. Так что во втором полугодии внешние факторы могут быть не самыми приятными и пошатнуть устойчивость российской валюты как минимум в краткосрочном периоде",

– заявил в интервью "Российской газете" руководитель аналитического департамента "Международного финансового центра" Роман Блинов.

По его словам, в результате может сложиться ситуация, при которой "на фоне явного обострения между США и Ираном нефть будет стоить $80 за баррель, и курс рубля на фоне кризиса на глобальном рынке капитала будет приближаться к 80 за доллар". Однако этот "вариант на данный момент маловероятный", подчеркнул эксперт.

Пока же на валютном рынке все не настолько плохо. На выходные Банк России установил курс доллара на уровне 63,58 руб., а курс евро – на отметки 71,66 руб., передает "Свободная пресса".