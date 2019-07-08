Рубль подкосили американская статистика и прогнозы Банка России

Российский рубль в конце прошлой неделе стал стремительно дешеветь к основным мировым валютам. Причиной этому стали сильные статистические данные по рынку труда в США, которые вызвали укрепление доллара. На этой неделе падение нацвалюты продолжится под влиянием заявлений главы Центробанка РФ.



Пятничные торги рубль завершил в минусе. По итогам торговой сессии 5 июля доллар подорожал на 32 коп., до 63,8 руб., евро вырос в цене на 6 коп., до 71,68 руб., свидетельствуют данные Московской биржи. Всего за прошлую неделю рубль ослабился к доллару на 89 коп., к евро – на 34 копейки.

Доллару помогли позитивные данные о резком росте рабочих мест в США. Эти данные для экспертов стали неожиданностью. Они полагают, что такая статистика повлияет на дальнейшую судьбу доллара.

"Сильная статистика по занятости в США, вероятно, очень сильно, если не полностью сокращает вероятность повышения ставки ФРС сразу на 50 базисных пунктов на ближайшем заседании, однако не отменяет общего курса на смягчение процентной политики в США, что все-таки подразумевает сохранение глобального давления на доллар",

– приводит издание "Эксперт" мнение Юрия Кравченко из ИК "Велес Капитал".

Другим фактором давления на рубль стало заявление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. По ее словам, по итогам совета директоров 26 июля не исключено снижение ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов от текущего значения 7,5% годовых. Аналитики предположили, что слова главы регулятора могут стать сигналом к агрессивному снижению ставки, а это в свою очередь может оказать негативное влияние на курс рубля.

Наконец, на рубль также оказывает давление невнятная динамика нефти. Черное золото то растет в цене в результате продления сделки о сокращении нефтедобычи, то падает на опасениях наступления глобальной рецессии. В итоге эксперты сходятся во мнении, что доллар уже в ближайшие дни вырастет дороже 64 руб., курс евро также пойдет вверх.