Американской валюте установили потолок роста

До конца этого года курс американской валюты едва ли поднимется выше отметки 70 рублей. С чисто экономической точки зрения, нет никаких оснований для столь значительного обвала рубля, говорят эксперты.



В данный момент российская валюта продолжает плавное снижение, которое наблюдалось в последние недели. По состоянию на 12:03 мск стоимость $1 на Московской бирже выросла на 20 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии и составила 63,9 рубля. Евро вырос в цене на 17 коп., до 71,54 руб., свидетельствуют данные на сайте торговой площадки.

Несмотря на негативную тенденцию, падение рубля не будет бесконечным. В настоящий момент он находится в комфортных для себя условиях. Примерно на том же уровне российская валюта будет торговаться в обозримом будущем, уверен генеральный директор компании "Газпромбанк – Управление активами" Алексей Антонюк.

"С одной стороны, безусловно, текущая риторика и политика мировых Центробанков будет говорить в пользу укрепления рубля. С другой стороны, в таком случае укрепление рубля будет сдерживаться. Поэтому, наверное, не стоит ожидать доллар ниже 60, но и пока не стоит ожидать, что доллар будет торговаться по 70",

– предположил эксперт в интервью РИА "Новости".

По словам Антонюка, нисходящее движение рубля в последнее время "определялось больше конъюнктурными факторами, нежели чем какими-то системными". "Поэтому думаю, что все-таки рубль вернется к тому коридору, где он был в последнее время, – на уровне 64-66 к доллару. И, честно говоря, не вижу никаких особенных рыночных факторов для того, чтобы доллар торговался выше этого диапазона и рубль был слабее", – отметил эксперт.

Даже если нефтяные котировки в ближайшее время начнут снижаться из-за опасений инвесторов по поводу возможного наступления рецессии, курс рубля поддержит стабильный поток капиталов на развивающиеся рынки. Игроки охотно скупают российские ценные бумаги, что обеспечит отечественной валюте устойчивость.

"Факторов для того, чтобы рубль падал, в ближайшей перспективе не наблюдается. Если, конечно, исключить какие-то неожиданные события от геополитики. С экономической точки зрения факторов того, чтобы рубль сильно укрепился, я тоже сильно не вижу", – заключил специалист.