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Доллар покатился вниз

Фото: www.globallookpress.com
Устойчивость "зеленого" подломили страшные прогнозы американского центробанка

Американская валюта стала стремительно терять в цене после тревожных заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США. Это дает рублю возможность для передышки.

В ходе вчерашних торгов на Московской бирже доллар к концу сессии ослабел на 74 коп., до 63,18 рубля. Евро тем временем подешевел 52 коп., снизившись до 71,07 руб., свидетельствуют данные на сайте торговой площадки.

В ходе вчерашнего выступления глава ФРС Джером Пауэлл заявил о беспокойстве из-за неопределенности вокруг торговых конфликтов и роста мировой экономики. Он отметил, что подобные факторы оказывают негативное влияние на прогноз по росту ВВП страны, передает РИА "Новости".

Фото: pixabay.com

Заявления Пауэлла укрепили уверенность рынков в снижении ставки на следующем заседании регулятора, которое пройдет 30-31 июля. Вопрос только в том, на сколько базисных пунктов снизится ставка – на 25 или 50.

Шанс на укрепление американской валюты оставляет запланированный на сегодня выход статистики по росту потребительских цен в США. Данные по инфляции могут повлиять на решение ФРС по ставке. Эксперты прогнозируют замедление годовой инфляции в июне с 1,8% до 1,6%. Если ожидания оправдаются, доллар может вновь перейти в наступление.

Другими факторами, сыгравшими на стороне рубля, стали рост цены на нефть и начало подготовки экспортеров к налоговому периоду, передает ТАСС. Оба этих обстоятельства традиционно приводят к укреплению российской валюты. В то же время часть специалистов считает, что рубль укрепился лишь в краткосрочной перспективе. В ближайшие недели следует ожидать возобновления тренда на постепенное снижение курса рубля.

Андрей ФИЛАТОВ
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