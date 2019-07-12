Доллару предсказали быстрое падение

Рубль укрепится к концу года

В третьем квартале этого года средний курс доллара США составит 62 руб., а в четвертом квартале единица американской валюты будет стоить 63 рубля, полагают в Сбербанке. Тем самым прогноз по курсу отечественной валюты изменился в сторону повышения.



Ранее в крупнейшем коммерческом банке страны считали, что в третьем и четвертом кварталах 2019 г. доллар будет стоить 65 и 66 руб. соответственно, передает РБК. На улучшение прогноза повлияло изменение внешнего фона.

Перспектива снижения ставок в США и смягчения денежно-кредитной политики американского регулятора позитивно влияют на валюты развивающихся рынков, в том числе на рубль, пояснил начальник аналитического управления департамента глобальных рынков Сбербанка Ярослав Лисоволик. По его словам, из-за ситуации в США увеличился поток капитала на рынок российских облигаций федерального займа. Это создает поддержку рублю.

Другие эксперты также предсказывают курсу российской валюты скорое повышение. В пользу укрепления рубля говорят стабильные цены на нефть и восстановление объемов экспорта сырья после происшествия на нефтепроводе "Дружба".

"Наши исходные прогнозы с конца 2018-го – начала 2019 гг. предполагали рубль около 65–65,8 руб. за доллар во втором полугодии 2019 года. Однако после смягчения позиции ЦБ в июне стало понятно, что рубль вполне комфортно себя чувствует около 63–64 руб. за доллар, и не исключено, что в свете последних новостей от ФРС до конца года курс в среднем останется в диапазоне 62–64 руб. за доллар при относительно стабильном внешнем фоне",

– отметил главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.

В то же время главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что текущее укрепление рубля выглядит как краткосрочная тенденция. В ноябре 2020 г. в США будут президентские выборы, накануне которых санкционное давление на Россию может вновь усилиться. К тому же позитивная атмосфера на развивающихся рынках может оказаться непродолжительной, добавляет она.

На данный момент на Московской бирже фиксируется падение курса отечественной валюты после вчерашнего стремительного роста. По состоянию на 10:20 мск доллар вырос в цене на 20 коп., до 63,02 руб., тогда как евро подорожал на 33 коп., до 71,01 руб., свидетельствуют данные торговой площадки.