Российская валюта обвалится под натиском санкций

Рубль может в скором времени значительно обесцениться из-за введения санкций против суверенного долга РФ. На прошлой неделе российская валюта стремительно росла в цене. Рубль вырос к доллару почти на 1%, а к евро – почти на 1,2%, обновив годовые максимумы. Однако уже на этой неделе может произойти капитальный разворот из-за негативного внешнего фона, считают эксперты.



Об этом сигнализируют и биржевые сводки. Сегодня на старте торгов на Московской бирже рубль быстро дешевел к доллару и евро. Но затем смог быстро наверстать упущенное. По состоянию на 11:34 мск доллар потерял в цене 16 коп., опустившись до 62,82 руб., евро тем временем подешевел на 15 коп., до 70,82 руб., свидетельствуют данные торговой площадки.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от новостей из Китая. Сегодня там опубликуют статистику по темпам роста ВВП во втором квартале 2019 года. Этот показатель повлияет на мировую экономику в целом, в том числе и на курсы валют развивающихся стран.

Аналитики предсказывают, что рост экономики Китая во втором квартале замедлился в годовом исчислении с 6,4 до 6,2%. Замедление темпов роста крупнейшей экономики мира негативно скажется в том числе и на курсе рубля, отмечает "Российская газета". Другим неприятным для рубля фактором может стать санкционная тема. Впрочем, ее влияние будет ограничено во времени.

"Если будут введены полные санкции против суверенного долга России, то мы можем увидеть доллар по 70 рублей. Но недолго, такой диапазон может стать реальностью на одну-две недели. Даже при реализации стрессовых сценариев доллар во втором полугодии с высокой вероятностью останется в пределах 60-64 рублей",

– полагает заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова.

На стороне российской валюты способно сыграть черное золото. Цена на нефть марки Brent на этой неделе может остаться на уровне $66-67 за баррель. "Если напряженность вокруг Ирана и его обновленной ядерной программы начнет возрастать, цена нефти может выйти уже на уровне в $68 за баррель, что стимулирует укрепление рубля", – отметила эксперт.