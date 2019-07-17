Судьба рубля решится в конце июля

Российская валюта переживает относительно благополучный период. В последние дни она укрепляется к доллару и евро на отсутствии внешнего негативного фона. Однако на следующей неделе все может в корне измениться, предупреждают аналитики.



Высшей точкой, на которую заберется нацвалюта, может стать отметка в 61,9 руб. за доллар. В ближайшие дни в США выйдут статистические данные по внешнеторговому балансу страны и предварительные данные по ВВП за второй квартал. Скорее всего, они покажут, что американская валюта переоценена. Это "даст сигнал к возобновлению курсовой коррекции" доллара, что, "в свою очередь, приведет к очередному витку усиления рубля", полагает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский.

По его словам, переломным моментом станет внутрироссийское событие, которое случится в конце месяца.

"После заседания по монетарной политике Банка России 26 июля инвесторов может постичь разочарование. Так что последняя пятница июля, скорее всего, будет самым плохим днем на неделе для рубля, который развернется в обратную сторону",

– заявил эксперт в интервью "Российской газете".

Рожанковский напомнил о трех главных рисковых факторах для рубля, которые могут сыграть важную роль в падении стоимости национальной валюты. Во-первых, это угроза введения санкций против государственного долга РФ. Во-вторых, это возможное снижение стоимости нефти на фоне опасений инвесторов по поводу возможного наступления глобальной рецессии. В-третьих, это бюджетное правило, по которому Банк России скупает иностранную валюту для запасов.

Впрочем, в ближайшие дни рубль все еще будет пребывать на восходящей волне. Сегодня на Московской бирже отечественная валюта растет в цене к доллару и евро. "Американец" по состоянию на 12:32 подешевел на 16 коп., до 62,88 рубля. Единая европейская валюта упала в цене на 15 коп., до 70,52 руб., передает RT.