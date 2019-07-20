Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Уже в августе: доллар взлетит из-за санкций

Фото: www.globallookpress.com
Антироссийская политика Запада обрушит курс рубля

Озвучен неблагоприятный прогноз для российской валюты.

Пока позиции "деревянного" опасений у экспертов не вызывают – курс доллара моментами опускается ниже 63 рублей. Как отмечают аналитики, рубль подорожал к доллару с начала 2019 года почти на 10 процентов.

Однако перспективы вряд ли можно назвать радужными. По мнению специалистов, доллар может подняться в цене уже в августе – второе полугодие для российской валюты традиционно является менее удачным. Если события будут развиваться по базовому сценарию, серьезные потрясения российской валюте не грозят.

"…пара доллар/руб. может вернуться в диапазон 64−65, а евро/руб. — обосноваться над областью 71,50 при отсутствии значимых потрясений",

– отметил руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест" Александр Тимофеев.

Однако угрозу падения рубля все же не стоит недооценивать. К росту американской валюты могут привести антироссийская политика западных стран – в частности, санкции. Кроме того, повлиять на курс рубля может и падение цен на нефть, пишет "Свободная пресса".

Ранее ЦБ с 20 июля установил официальный курс доллара. Он составляет 62,8666 руб. Курс европейской валюты – 70,7941 руб.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Задымился самолет: раскрыты подробности о пострадавших в Шереметьеве

Пассажиров и экипаж экстренно эвакуировали по надувным трапам

Зуб за зуб: американцы придумали новую подлость на фоне конфликта в Керченском проливе

Вашингтон шантажирует Москву из-за украинских моряков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей