Уже в августе: доллар взлетит из-за санкций

Антироссийская политика Запада обрушит курс рубля

Озвучен неблагоприятный прогноз для российской валюты.

Пока позиции "деревянного" опасений у экспертов не вызывают – курс доллара моментами опускается ниже 63 рублей. Как отмечают аналитики, рубль подорожал к доллару с начала 2019 года почти на 10 процентов.

Однако перспективы вряд ли можно назвать радужными. По мнению специалистов, доллар может подняться в цене уже в августе – второе полугодие для российской валюты традиционно является менее удачным. Если события будут развиваться по базовому сценарию, серьезные потрясения российской валюте не грозят.

"…пара доллар/руб. может вернуться в диапазон 64−65, а евро/руб. — обосноваться над областью 71,50 при отсутствии значимых потрясений",

– отметил руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест" Александр Тимофеев.

Однако угрозу падения рубля все же не стоит недооценивать. К росту американской валюты могут привести антироссийская политика западных стран – в частности, санкции. Кроме того, повлиять на курс рубля может и падение цен на нефть, пишет "Свободная пресса".

Ранее ЦБ с 20 июля установил официальный курс доллара. Он составляет 62,8666 руб. Курс европейской валюты – 70,7941 руб.