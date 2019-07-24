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Курс доллара искусственно завысят

Фото: www.globallookpress.com
Рубль в скором времени резко обвалится

Российская валюта медленно, но верно теряет свой вес. Однако совсем скоро это падение ускорится: так валютный рынок отреагирует на итоги заседаний трех центробанков, которые спровоцируют укрепление доллара, предупреждают аналитики.

В настоящий момент на Московской бирже "россиянин" немного укрепляется к основным мировым валютам. К 14:40 мск курс доллара упал на 4 коп. по сравнению со вчерашним уровнем закрытия, до 63,12 рубля. Евро тем временем просел на 10 коп., до 70,36 руб., свидетельствуют данные торговой площадки. Однако такая динамика – отступление от сформировавшегося тренда. Накануне рубль уверенно дешевел, достигнув минимальных значений за две недели.

Изменения курса рубля отражают динамику валют на глобальном рынке, отмечает "Эксперт". Доллар сейчас как никогда силен на международной арене. Рубль мог бы дешеветь еще стремительнее, но поддержку ему оказывает налоговый период: до 25 июля в бюджет должны быть уплачены налоги на добавленную стоимость и на добычу полезных ископаемых, а также акцизы.

При этом в фокусе внимания трейдеров по-прежнему находятся заседания трех центробанков – европейского, российского и американского. Рынки преимущественно предполагают, что регуляторы снизят ставки. При низких базовых ставках у инвесторов пропадает мотивация вкладываться в прибыльные активы стран с развивающимися рынками, и они возвращаются к доллару.

Фото: www.globallookpress.com

Еще одним аргументом в пользу укрепления доллара стало достижение сенатом и палатой представителей Конгресса США договоренностей о приостановке действия потолка американского госдолга и увеличения расходов бюджета до 31 июля 2021 года. Это в очередной раз позволило Вашингтону избежать технического дефолта.

Совокупность перечисленных факторов предоставляет американской валюте отличную возможность двигаться вверх до отметки в 64 руб. за единицу. Это может произойти в ближайшие недели.

Андрей ФИЛАТОВ
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