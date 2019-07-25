Курс доллара подскочит в августе

Повышенный спрос на американскую валюту приведет к обесцениванию рубля

В следующем месяце рубль начнет значительно слабеть из-за аномально высокого спроса на доллары. Жители России за один месяц пополнили свои валютные банковские счета на $1,5 миллиарда. Общий объем валютных сбережений достиг исторического максимума – $96 миллиардов. В результате рубль оказался в зоне риска, предупреждают аналитики.



В настоящее время курс доллара на Московской бирже зафиксировался на отметке 63,3 рубля. За вчерашний день американская валюта выросла в цене на 14 копеек. Евро накануне подорожал на 4 коп., до 70,5 руб., свидетельствуют данные торговой площадки. Нынешнее ослабление российской валюты – это только начало.

"Уже в августе курс может преодолеть отметку в 64 руб. за доллар, а при появлении дополнительных негативных новостей – и в 65. С начала июля курс нашей валюты практически не изменился, несмотря на падение нефтяных цен. Сейчас ему оказывает традиционную поддержку налоговый период, но он скоро заканчивается. К тому же пока нет оснований ждать повышения цен на нефть, которые тоже заметно влияют на курс",

– рассказал в интервью Life.ru руководитель аналитического отдела ИК "Инстант инвест" Александр Тимофеев.

Дополнительным стрессовым фактором для "россиянина" станут в августе заседания центральных банков – США, ЕС и России. Первые два регулятора заранее анонсировали снижение ставок. Это верный знак того, что спрос на иностранную валюту еще больше вырастет, а интерес инвесторов к российским активам и отечественной валюте угаснет. От этого рубль может обвалиться еще сильнее, предупредил главный аналитик "Центра аналитики и финансовых технологий" Антон Быков. По его оценке, в конце июля – начале августа курс российской валюты может снизиться до 64,5–66,5 руб. за доллар.

Главным фактором поддержки российской валюты остается высокий спрос на облигации федерального займа. Это обстоятельство частично перекроет негативную для рубля картину, полагает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

А руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов и вовсе считает, что нет поводов для тревог. "В ближайшие дни курс останется на уровне 62,5–64 руб. за доллар США. Небольшое ослабление российской валюты было связано с повышенным спросом на доллар. Впрочем, в ближайшее время поводов для паники нет. Не стоит ждать резкого скачка курса валют", – уверен эксперт.