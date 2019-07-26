Доллар неожиданно упал

Центробанк РФ снизил ключевую ставку, но курс рубля при этом вырос

Ключевая ставка Банка России снизилась на 0,25 процентного пункта, до 7,25% годовых. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании регулятора. Однако на курс отечественной валюты этот ход не оказал негативного влияния.



Нынешнее снижение ставки стало уже вторым в этом году. Первое случилось в июне, когда Центробанк уменьшил показатель на 25 базисных пунктов, до 7,5%. Решение регулятора о нынешнем снижении было предсказуемым, а потому оно было заранее учтено участниками валютного рынка. В результате стоимость отечественной валюты осталась на прежнем уровне и даже немного вышла в плюс.

В ходе сегодняшних торгов на Московской бирже курс доллара по состоянию на 13:57 мск снизился на 13 коп., до 63, 11 рубля. Евро тем временем подешевел на 18 коп., до 70,26 руб., свидетельствуют данные торговой площадки.

Центробанк не исключил дальнейшего снижения ставки и перехода к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, передает РИА "Новости". В результате годовая инфляция в России может вернуться к 4% к началу будущего года.

Большинство аналитиков считают смягчение закономерным, ссылаясь на состояние мировых центробанков и спокойную динамику инфляции. При этом они полагают, что Банк России воздержится от снижения ставки до 7% в нынешнем году. В текущих условиях это было бы слишком смелым шагом: Центробанк наверняка остережется неприятных инфляционных последствий от роста государственных расходов.

Ключевая ставка – это минимальная процентная ставка, по которой регулятор предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер косвенно влияет на уровень инфляции.