Власти США хотят таким образом спасти экономику страны

Администрация президента США Дональда Трампа хочет девальвировать доллар в самое ближайшее время. Как считают эксперты Bank of America, это, по мнению властей Соединенных Штатов, позволит сбалансировать американскую экономику.

Эксперты банка отмечают, что сейчас доллар переоценен. Курс американской валюты выше на 13% эффективных реальных обменных показателей. Специалисты полагают, что Федеральная резервная система, снижая ставки, не даст необходимый толчок экономике США к росту.

Поэтому эксперты ожидают, а об этом, например, уже говорили журналисты Fox Business, что произойдет валютное вмешательство. Вероятно, американское казначейство заставит Федеральный резервный банк Нью-Йорка повлиять на доллар. Чтобы это сделать, денежной организации придется продавать доллар и покупать другие валюты.

Как подчеркивает издание Expert.ru, США уже не раз пользовались подобным сценарием по спасению экономики – сильно занижали курс "зеленого".

При этом специалисты возлагают большие надежды на укрепляющий в последнее время свои позиции рубль. Аналитик банка "Санкт-Петербург" Анна Полиенко считает, что "деревянный" возвращается к тем показателям, которые были до введения антироссийских санкций из-за "дела Скрипалей". Согласно данным Московской биржи, утром 24 июня курс доллара был равен 62,8 руб.