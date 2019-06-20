Рекордное падение: доллар сильно подешевел

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Заокеанская валюта в четверг, 20 июня, подешевела до предельно низкого значения. По данным торгов, доллар опускался ниже 63,63 руб. – минимального уровня за последние полгода.
Его цена зафиксирована на уровне 63,57 руб. Потери "зеленого" составляют 22 коп. в сравнении с предыдущими показателями. На начало торгов он стоил 63,42 руб.
Впрочем, курс "американца" продолжает отрицательную динамику по отношению ко всем мировым валютам.
Европейская валюта, напротив, демонтирует прогресс. Ее курс вырос на 7 коп. и составил 71,65 руб.
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