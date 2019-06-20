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Вслед за долларом: евро стремительно падает

Фото: www.globallookpress.com
Европейская валюта обновила минимум 2019-го

К обеду 20 июня евро неожиданно и сильно – на целых 23 копейки – подешевел, опустившись ниже отметки в 71,42 рубля. Хотя с утра данные торгов свидетельствовали о том, что эта валюта, наоборот, поднялась на целых 7 копеек, достигнув отметки в 71,65 руб.

Как напоминает телеканал RT, совсем недавно, 18 июня, евро впервые с конца мая упал ниже 72 рублей. При этом американская валюта, что видно данным Московской биржи, также резко подешевела и составила утром четверга 63,57 руб, к 15 часам за доллар давали еще меньше – 63,12 рублей.

Специалисты, как отмечает Lenta.ru, связывают такое падение с тем, что накануне Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку на прежнем уровне – 2,25-2,5 процента. Это сделало, в частности доллар, который сохраняет отрицательную динамику, менее привлекательной для инвесторов валютой. 

При этом обе валюты, как считают эксперты, будут и дальше дешеветь. Рубль к началу августа 2019-го заметно вырастет в цене. 

Полина ИВАНОВА
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