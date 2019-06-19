Доллар неожиданно обвалился

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Российский рубль продолжает укрепляться к основным мировым
валютам. Поддержку ему оказывают благоприятная экономическая ситуация и
отсутствие внешних негативных факторов. Вчера дополнительное усиление "россиянину"
обеспечило заявление главы Белого дома по поводу переговоров с Китаем.
Накануне доллар подешевел к рублю на 20 коп., до 64,02 рубля. Европейская валюта опустилась в цене на 31 коп., до 71,71 руб., свидетельствуют данные Московской биржи. Сегодня утром курс евро остался неизменным, а "американец" вырос на 2 копейки.
"Только что у меня состоялся очень хороший телефонный разговор с китайским президентом Си. На следующей неделе у нас состоится расширенная встреча на саммите в Японии. Но наши команды начнут переговоры еще до встречи",
‑ написал Дональд Трамп в Twitter.
Позже информацию о полноформатной встрече подтвердил председатель КНР Си Цзиньпин. Подобный "обмен любезностями" привел к заметному подорожанию рискованных активов, в том числе российских акций и облигаций, что, в свою очередь, позитивно сказалось на рублевом курсе. В ходе торговой сессии доллар впервые за два месяца опускался ниже психологически важной отметки 64 рубля.
Что касается евро, то его удешевление к рублю произошло на фоне усиления ожидания дополнительного смягчения монетарной политики в еврозоне после заявления главы Европейского центробанка Марио Драги.
В ближайшие дни на стороне рубля могут сыграть еще несколько важных факторов. Во-первых, если Федеральная резервная система США примет решение о снижении ключевой ставки или хотя бы намекнет на такую возможность, "американская валюта на развивающихся рынках пойдет с молотка", отметил в беседе с "Экспертом" начальник отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Это, в свою очередь, позволит рублю закрепиться на уровне ниже 64 рублей.
По словам Николая Ребенка из НПФ "Согласие", рублю оказывают поддержку сразу несколько кратковременных факторов, в том числе налоговый период и интерес инвесторов к российскому рынку. Поэтому в краткосрочной перспективе доллар будет дешеветь.
Опасность для курса рубля представляют снижение прогноза по ВВП России по итогам 2019 года в среднем до 1,2-1,3%. Кроме того, ожидается, что российские компании выплатят дивиденды на общую сумму более $36 млрд, что почти на 20% выше показателя предыдущего года. Такие выплаты спровоцируют сезонное сокращение профицита текущего счета РФ, что отрицательно повлияет на курс рубля.
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