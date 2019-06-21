Доллар резко подорожал

Курс российской валюты снизился вопреки ожиданиям

Стоимость рубля в последний рабочий день недели устремилась вниз, хотя никаких четких сигналов к такому развитию событий не было. Внешний фон для российской валюты в целом продолжает оставаться благоприятным, так что уже в понедельник рубль может наверстать упущенное.



Торги на Московской бирже сегодня открылись снижением курса рубля к доллару и евро. По состоянию на 11:58 мск, американская валюта подорожала на 19 коп., до 63,08 руб., европейская поднялась в цене на 28 коп., до 71,31 руб., сообщается на сайте торговой площадки.

Падение рубля могло быть вызвано проседанием нефтяных котировок. Сегодня утром черное золото снизилось в цене на 0,31% – до $64,25 за баррель марки Brent, сообщает "Прайм".

Но уже в самые ближайшие дни на рынке установится привычная картина, и рубль вновь будет набирать вес. Главной причиной для этого станет принятое на этой неделе решение Федеральной резервной системы США о снижении ключевой ставки до 2,25-2,5%.

"Рынки посчитали, что американский центробанк отныне готов продолжительно ее (ставку) снижать, что оценивается как негатив для доллара. И как позитив для всех прочих мировых валют, включая и российский рубль, который сейчас активно избавляется от накопившегося за долгие годы санкционного навеса в своем курсообразовании",

– пояснил в интервью "Российской газете" эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский.

Эксперты не исключают, что, если рублю удастся закрепиться на уровне меньше 63 руб. за $1, то это ему откроет путь до отметки 60 руб. за $1.