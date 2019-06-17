Доллар и евро рухнут к августу

Российской валюте поможет снижение ключевой ставки и дорогая нефть

К началу последнего летнего месяца рубль заметно вырастет в цене. Этому поспособствует благоприятная экономическая ситуация, подкрепленная действиями Банка России по снижению ставки.

Если события будут развиваться по благоприятному сценарию, доллар к августу опустится до 62 – 63 руб., евро – до 71 руб., предположил эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Сергей Гайворонский. Для сравнения: в настоящий момент на Московской бирже доллар торгуется в районе 64,29 руб. (на 10 коп. ниже уровня вчерашнего закрытия), евро стоит 72,11 руб. (на 7 коп. дешевле), свидетельствуют данные торговой площадки.

Для того чтобы рубль достиг через два месяца указанных вершин, нужно, чтобы ОПЕК+ продлила решение о снижении уровня нефтедобычи (это подстегнет мировые цены на черное золото), а президент США Дональд Трамп нашел общий язык с председателем КНР Си Цзиньпином по урегулированию торговых конфликтов.

По словам Гайворонского, тренд на повышение рублевого курса заложило пятничное решение Центробанка о снижении ключевой ставки на 0,25 процентных пункта – до 7,5%. Российский финансовый рынок был готов к этому и нуждался в таком решении.

"Усилившиеся ожидания по смягчению политики ЦБ среднесрочно позитивны для российской валюты… Приток капитала может наблюдаться на фондовом рынке в дивидендные истории, выигрывающие от снижения ставок",

– приводит слова специалиста "Российская газета".

Эксперт утверждает, что ставка продолжит снижение уже в июле, а в 2020 г. опустится до 6,5%. Помешать этому процессу могут новые санкции или увеличение масштабов торговых войн. Пока же зарубежные инвесторы наверняка бросятся скупать российские облигации федеральногой займа, что обеспечить рублю стабильный рост.

Далее до конца года рубль может продолжить свое восхождение, передает "Царьград". К декабрю наверняка произойдет ослабление доллара, вызванное снижением процентных ставок в США. "О чем на Западе все финансисты только и говорят", – отметил шеф-аналитик компании "Теле-Трейд" Петр Пушкарев.