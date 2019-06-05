Всему виной – развязанные Вашингтоном торговые войны

Российский рубль в течение летних месяцев может заметно подешеветь. Это произойдет под воздействием "торговых войн" и других внешних факторов, сообщили эксперты.



Накануне отечественная валюта росла в цене в ходе торгов на Московской бирже. К закрытию сессии доллар подешевел на 18 коп., до 65,17 руб., евро снизился на 17 коп., до 73,3 руб., показывают данные торговой площадки.

В среду, 5 июня, ожидается публикация важных макроэкономических данных, которые скажутся на котировках доллара и евро по отношению к рублю, отмечает "Российская газета". Если блок данных по экономике Еврозоны, включая объем розничных продаж, и подборка макроэкономической статистики по США окажутся лучше прогнозов, европейская и американская валюты заметно укрепятся к рублю.

По итогам сегодняшнего дня рост будет не таким существенным: доллар может подняться до 65,4 руб., евро – до 73,5 рубля. Но дальше падение рубля может ускориться. Это случится под влиянием обострения отношений США с торговыми партнерами.

Американский президент Дональд Трамп пригрозил запретить импорт мексиканских товаров в страну, если поток нелегальной иммиграции не остановится. Фондовые индексы США от этого известия упали, стране может быть нанесен ощутимый ущерб. Но больнее всего это ударит по странам с развивающейся экономикой, в том числе по России.

"Возможна такая схема: торговые войны вызовут массовый отток капитала с развивающихся рынков (российский рынок – развивающийся). Новые санкции, направленные против госдолга РФ, вызовут еще больший отток иностранного спекулятивного капитала с нашего рынка. Это, наряду с падением цен на нефть, будет способствовать снижению курса рубля и падению российского фондового рынка и рынка ОФЗ. ЦБ РФ для поддержки экономики будет вынужден понизить ставку, что приведет к скачку инфляции и еще больше надавит на курс рубля",

‑ разъяснил ситуацию ведущий аналитик компании "Финист" Андрей Перекальский.

По его словам, "перспективы у нашей валюты на это лето могут оказаться совсем не радужные". Чтобы обезопасить свои сбережения, эксперт советует частично перевести их в доллары. Это будет особенно выгодно, если американская валюта превысит отметку в 66 рублей.