Доллар вырастет дважды за полгода

У российской валюты началась белая полоса, но не надолго

На рынке сложилась довольно стабильная ситуация. У рубля нет предпосылок к резкому ослаблению, но в силу естественных причин российская валюта в ближайшие месяцы подешевеет как минимум дважды, заявили эксперты.



Сегодня на Московской бирже рубль умеренно укрепляется к основным мировым валютам. По состоянию на 11:10 мск доллар ослабился на 6 коп. – до 65,03 руб., евро подешевел на 10 коп. – до 73,24 руб., свидетельствуют данные торговой площадки.

Рубль практически отвязался от нефтяных котировок. Поэтому снижение стоимости черного золота мало влияет на его курс. Глобальные рынки, несмотря на негативные тенденции, демонстрируют весьма неплохую устойчивость. Все это обеспечивает российской валюте стабильность, заявил "Российской газете" главный стратег компании "Универ Капитал" Дмитрий Александров.

"Интерес к развивающимся рынкам никуда не ушел. Так что в случае если, например, США и Китай все же достигнут некоторых договоренностей (по торговому спору), резкий рост аппетита к риску и ралли в валютах развивающихся стран и в товарных активах практически гарантированы",

– отметил эксперт.

Впрочем, президент США Дональд Трамп дает понять, что не готов идти на сделку. Но такой риск для рубля уравновешивается повышенным спросом на облигации федерального займа, который вызван снижением доходности американских ценных бумаг. "Другая причина интереса к российским активам - явное снижение политических рисков после нулевых результатов расследования прокурора Роберта Мюллера (впрочем, его официальный текст оставляет лазейки для новых обвинений)", – указал Александров.

Но все эти соображения не отменяют действия сезонных факторов. "Сезонность указывает, что с июня по июль и с октября по ноябрь - традиционные периоды ослабления рубля", – заявил специалист. В связи с этим в указанные периоды стоимость доллара может резко вырасти.

В Министерстве экономического развития РФ говорят о том, что негативные внешние факторы создают риски для отечественной валюты. В результате прогноз по среднегодовому курсу доллара в 65,1 руб. пока остается актуален, но, возможно, в конце лета его придется пересмотреть.

"Имеются в виду те риски, которые связаны с внешними факторами. В первую очередь, мы видим резкое ухудшение внешней ситуации, мы видим замедление всех опережающих индикаторов по крупнейшим экономикам", – пояснил РИА "Новости" глава ведомства Максим Орешкин. К факторам риска он также добавил торговые войны и "дополнительные ограничения".