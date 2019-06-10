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Доллар внезапно упадет

Фото: pixabay.com
Рублю предсказали светлое будущее

В ближайшие недели российская валюта будет уверенно чувствовать себя на бирже. Различные факторы играют на укрепление рубля, а вот "американцу" похвастаться нечем. В результате курс отечественной валюты будет медленно, но верно идти вверх.

На последних торгах прошлой недели рубль вырос к доллару и евро. Американская валюта потеряла 27 коп., снизившись до 64,81 руб., европейская опустилась на 12 коп., установившись на уровне 73,45 руб., свидетельствуют данные Московской биржи. Всего за первые дни июня рубль прибавил 63 коп. относительно доллара.

По словам специалистов, "россиянина" главным образом поддержали два фактора – мощный приток капитала на отечественный фондовый рынок и заявления Федеральной резервной системы США о готовности снизить ставки уже в этом году, отмечает "Эксперт".

Фото: www.globallookpress.com

Аналитики строят оптимистичные для рубля прогнозы на ближайшую перспективу. По их словам, в парах доллар/рубль и евро/рубль продолжится динамика на укрепление национальной валюты, которая будет происходить на фоне положительной динамики цен на энергоносители. 

Утром 10 июня мировые цены на нефть растут на фоне ожиданий продления на второе полугодие сделки ОПЕК+ по сокращению добычи сырья, передает "Прайм". Стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,68% – до $63,72 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Поддержку рублю оказывает позитивные итоги Петербургского международного экономического форума, а также опубликованный Министерством труда США отчет по занятости в стране. Согласно ему, безработица в Америке в мае осталась на уровне предыдущего месяца, составив 3,6%. Это оказывает серьезную поддержку валютам развивающихся стран, в том числе и рублю.

Валютные аналитики убеждены, что в ближайшие дни курс доллара не превысит 65 руб. за единицу, а евро останется в пределах 73 рублей.

Андрей ФИЛАТОВ
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