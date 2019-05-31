Российской валюте грозит падение по ряду причин

В первый месяц лета рубль может опуститься до 66,5 – 67,5 руб. за доллар. Об этом заявил главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

По его словам, пока что отечественная валюта сохраняет устойчивость благодаря паузе в санкционной войне РФ и США. Однако существуют и другие риски. Во-первых, это торговая война между Америкой и Китаем, которая может обернуться замедлением или падением мировой экономики.

Кроме того, рубль может ослабеть на фоне паники инвесторов, которые могут снова начать выводить свои активы из страны, пишет "Российская газета".

Еще один фактор риска – падение спроса на российский долг. Портфельный управляющий "Сбербанк управление активами" Дмитрий Постоленко считает, что снижение роста мировой экономики способно заставить инвесторов отказаться от покупки ценных бумаг РФ. Если это действительно случиься, то рубль ждет сразу двойной удар, поскольку он станет уязвимее к падению цен на нефть.