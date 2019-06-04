Рубль при этом упал к евро

Согласно данным Московской биржи, на момент открытия торгов "деревянный" укрепил свои позиции по отношению к американской валюте на 2 копейки. За доллар 4 июня дают 65,32 рубля.

Несмотря на этот рост, курс евро вырос по отношению к отечественной валюте до 73,57 рубля.

Ранее эксперты прогнозировали, что в течение июня 2019-го рубль, который пока сохраняет устойчивость из-за паузы с санкциями, опустится по отношению к доллару из-за торговой войны США с Китаем до 67,5 руб. за единицу американской валюты.