Отказ от санкций поднимет курс национальной валюты

Российская валюта, как и предсказывали эксперты, с самого начала 2019 г. оказалась под сильнейшим давлением. Накануне рубль падал в цене к доллару и евро. Эта тенденция продолжится в течение ближайших недель, однако отсутствие решения по новым санкциям со стороны США оставит российской валюты неплохие шансы на выживание.



В ходе понедельничной сессии на Московской бирже "россиянин" ослабился и к американской, и к европейской валюте на 20 копеек. На момент закрытия торгов курс доллара составил 67,08 рубля, курс евро – 76,9 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

По словам аналитиков, падение рубля было предопределено возобновлением валютных интервенций Банка России, которое намечено на сегодня. Регулятор закупит доллары для резервов Минфина согласно бюджетному правилу.

Повлияли и другие факторы. Валюты всех сырьевых стран, в том числе России, ослабли на фоне выхода статистики из Китая, свидетельствующей о снижении объемов экспорта в декабре на 4,4%. Это свидетельствует об ухудшении обстановки в стране, которая является главным драйвером мировой экономики, рассказал "Российской газете" аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Кроме того, из-за уменьшения спроса на черное золото в КНР нефтяные цены резко обрушились, что также ударило по рублю.

На стороне рубля в ближайшие дни сыграет начало очередного налогового периода, а также вероятное повышение ключевой ставки Банком России. Высокий спрос на российскую валюту на внутреннем рынке смягчит негативный эффект от валютных интервенций регулятора. Ужесточение монетарной политики замедлит падение рубля.

Поможет российской валюте и политический кризис в США. Пока президент Дональд Трамп спорит с Конгрессом о необходимости выделения бюджетных средств на строительство "великой мексиканской стены", правительственные учреждения находятся на вынужденных каникул. А значит, вопрос об антироссийских ограничениях отложен в долгий ящик.

"Вся эта неопределенность в США играет на руку нашей стране: пока Вашингтон разрывают внутренние противоречия у политиков банально не хватает времени на обсуждение внешней политики и возможных санкций против РФ. Многие американские финансовые структуры даже прогнозировали отсутствие новых санкций против России в 2019 году. И похоже на то, что эти предсказания сбудутся", – подчеркнул Мащенко.

Сам же бюджетный кризис в США влияет на рубль скорее отрицательно: риски глобального кризиса увеличиваются с каждым днем, а значит, и России придется несладко. "И хоть новых ограничительных мер в отношении России может не последовать, неразбериха в США и негативные сигналы из КНР в ближайшее время будут тянуть курс рубля в сторону 68-69 за $1", - предсказал аналитик eToro.