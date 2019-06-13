Расширение санкций и дешевая нефть обрушат российскую валюту

Эксперты Всемирного банка предрекли рублю резкое ослабление, если в ближайшее время реализуется один из негативных для отечественной экономики сценариев. С наибольшей вероятностью его устойчивость могут подкосить новые ограничительные меры, падение цен на нефть, торговые войны и рост розничного кредитования.



По мнению западных специалистов, при неблагоприятном развитии событий российская валюта может потерять половину своей стоимости и обрушиться до отметки более 90 руб. за $1, говорится в докладе. При этом в России с разной долей вероятности оценивают описанные Всемирным банком риски.

Самым вероятным риском является введение новых санкций в отношении нашей страны. США не откажутся от этой практики, однако их вряд ли поддержат союзники по НАТО, считает руководитель аналитического департамента компании "Финист" Екатерина Френкель.

"Санкции бывают разными. Если будет расширение списка физических лиц или морских судов – это одна ситуация, а вот если запретят операции с государственными казначейскими бумагами, торговлю нефтью и газом – тогда реакция (инвесторов) будет совсем иной",

– отметила эксперт в комментарии для "Российской газеты".

С той же вероятностью в 99% на рубль будет давить риск новых финансовых потрясений в развивающихся странах и осложнение условий мировой торговли. Маховик "торговой войны" между США и Китаем сейчас только раскручивается. Каждая из сторон еще не получила тех результатов, на которые рассчитывает, а запас прочности у двух самых больших экономик мира довольно велик. Поэтому ситуация в дальнейшем будет только ухудшаться, и первыми пострадают от этого Россия и страны с аналогичным уровнем развития экономики.

Френкель оценивает в 30% вероятность того, что произойдет обвал цен на нефть, который неизбежно повлияет на устойчивость рубля.

"Если обвал случится довольно резкий, как это было в 2014 г., тогда на рынке возможна паника и колебание курса рубля может достигать значений 75 – 80 руб. за $1. Кроме того, важен не только факт обвала, но и насколько он будет долгосрочным. Если повторится сценарий 2014 – 2015 гг., то влияние на экономику России будет ничтожным. А вот при долгосрочном снижении цен последствия будут ощутимы для всех граждан РФ", – указала аналитик.

С 15%-й вероятностью по национальной валюте ударит риск значительного роста в сегменте розничного кредитования в рублях. Кредитная нагрузка на население будет возрастать, число неплательщиков – тоже. Но их просрочку покроют своими выплатами добросовестные заемщики. Так что банковская система и национальная валюта выйдут из положения с минимальными потерями.