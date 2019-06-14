Инвесторы позитивно отреагировали на решение Центробанка

Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 7,5% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе, выпущенном регулятором. В результате курс отечественной валюты заметно вырос к доллару и евро.



Свои действия представители финансового ведомства объяснили тем, что дела в отечественной экономике идут не лучшим образом.

"В мае инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий существенно не изменились, оставаясь на повышенном уровне. Рост экономики в первом полугодии 2019 г. складывается ниже ожиданий Банка России",

– говорится в сообщении регулятора, опубликованном на его официальном сайте.

Понижение ключевой ставки – общемировой тренд. Большинство центральных банков развернуло курс монетарной политики в сторону смягчения, пытаясь удержать собственные экономики от резкого замедления из-за торговых войн США и Китая. Российская экономика также испытывает трудности с ростом, и в этих условиях у Центробанка есть необходимость и возможность смягчения политики, заявили эксперты компании FxPro в интервью РБК.

Снижение ставки привело к укреплению рубля. В ходе торгов на Московской бирже российская валюта по состоянию на 14:01 мск выросла на 21 коп. к доллару и на 38 коп. к евро. В результате единица американской валюты стала стоить 64,38 руб., европейской – 72,44 руб., сообщается на сайте торговой площадки.

Одновременно Банк России объявил о пересмотре в сторону понижения прогноза по инфляции в 2019 г. – с 4,7–5,2% до 4,2–4,7%. Индекс роста цен, по мнению регулятора, по итогам года окажется не таким большим, как считалось ранее, поскольку перенос повышения налога на добавленную стоимость уже завершился. К тому же для РФ сложились относительно благоприятные внешние условия, а внутри страны наблюдается сдержанная динамика внутреннего спроса.

Банк России не снижал ставку с марта прошлого года. В сентябре 2018 г. регулятор впервые за последние четыре года повысил ключевую ставку – с 7,25% до 7,5%. В декабре ставка вновь была повышена – до 7,75%. Эта ставка действовала до настоящего момента.