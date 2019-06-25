Доллар обвалится в июле

Отечественная валюта вырастет в цене благодаря нефти и низкой инфляции

За три неделя июня рубль заметно вырос в цене к главным мировым валютам. Есть все основания утверждать, что эта тенденция продолжится и в следующем месяце. В результате доллар может закрепиться на отметке 62 руб., евро – на уровне 71 рубля.



Вчера на Московской бирже наблюдалась привычная для последних дней картина. По итогам торговой сессии американская валюта подешевела на 43 коп., до 62,6 руб., единая европейская валюта опустилась в цене на 35 коп., до 71,3 руб., свидетельствуют данные торговой площадки.

Основную поддержку рублю в этом месяце оказывали относительно высокие цены на нефть: в течение первых двух декад месяца черное золото подорожало на 6,7%, до $64,58 за баррель, хотя на апрельские уровни так и не вышло. Кроме того, позитивно сказалось отсутствие геополитической напряженности.

Эксперты полагают, что нефтяной фактор и дальше будет играть на стороне рубля. В первые дни июля в Вене состоится встреча стран-участниц соглашения "ОПЕК+". На ней будет приниматься решение о продлении или отказе от соглашения о сокращении нефтедобычи на второе полугодие 2019 года.

"Мы ожидаем, что соглашение будет продлено, что может вызвать рост цены нефти и, соответственно, укрепление российского рубля. Отказ от продления соглашения, что менее вероятно, приведет к падению цены на нефть и ослаблению рубля",

– приводит "Российская газета" мнение заместителя руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Натальи Мильчаковой.

Макроэкономические показатели РФ также в полном порядке. "До конца первой декады июля Росстат опубликует данные по годовой инфляции потребительских цен за прошедший июнь. Полагаем, что в июне годовая инфляция не превысит отметки в 5,2%. Если реальные темпы годовой инфляции совпадут с этим прогнозом, рубль имеет хорошие шансы на дальнейший рост", – отметила эксперт.

Впрочем, вероятность негативного сценария тоже сохраняется. На рубль, по словам аналитиков, могут повлиять дальнейшая эскалация торговой войны между Китаем и США, а также угроза экономических санкций со стороны США, которая на порядок уменьшилась, но полностью не исчезла.

А вот на вероятное решение Банка России о дальнейшем снижении ключевой ставки на июльском заседании рубль "отреагирует парадоксально". "Так что динамика курса российской национальной валюты после решения ЦБ может быть любой", – заключила Мильчакова.