Всплыла вся правда о корыстном замысле Вашингтона

Белый дом устроил заговор против Москвы, преследуя лишь свои цели. Продлевая и придумывая новые антироссийские санкции, США думают лишь о себе, уверен премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кречмер.

В коммерческих интересах используют ограничительные меры и еще некоторые страны, в частности, когда демонстративно пытаются остановить "Северный поток – 2", полагает немецкий политик.

"Мы хотим "Северный поток – 2", мы хотим отмены санкций. Необходимо сохранять диалог и двигаться навстречу друг другу", – заявил он в беседе с берлинской газетой B.Z.

По его словам, антироссийские санкции надо взять и отменить, они не приносят никакой пользы, а лишь расшатывают отношения РФ и Германии. Кречмер также отметил, что рестрикции не помогли прекращению боевых действий в Донбассе, где продолжают гибнуть люди. Экономические репрессии "ни к чему не привели", заключил он.

"Что это у него вдруг "глаза открылись"? США с довольствия сняли?", "Туго до них доходит", "Да ладно? И как теперь с этим жить?", " Во сенсация походу немцы просыпаются от долгой спячки", – иронично прокомментировали известие читатели РИА "Новости".

Напомним, санкции против Москвы были введены в 2014 г. на фоне конфликта на юго-востоке Украины и "крымской весны".