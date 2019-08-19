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Россиян насторожила новость об отмене санкций

Фото: www.globallookpress.com
В РФ видят только пользу от рестрикций

Вслед за Берлином, который раскрыл план Вашингтона в санкционной войне, против ограничительных мер в отношении Москвы высказался Париж. Так, по мнению секретаря Французской коммунистической партии (ФКП) и депутат Национального собрания Фабьена Русселя, Евросоюзу следует упразднить антироссийские рестрикции.

Также политик выступил за восстановление прежней связь между странами. В частности, уверен он, необходимо обнулить дружбу в коммерческом плане. То есть вернуться к отношениям досанкционного периода.  

"В определённый момент, когда станет ясным, что ситуация в отношении Крыма улучшается, а также улучшается положение в Донбассе, где в последнее время соблюдается прекращение огня, – учитывая всё это, следует взять курс на отмену санкций", – заявил Руссель в эфире BFM TV.

Однако рядовых россиян перспектива не очень-то обрадовала (орфография и пунктуация авторов сохранены).  

"Еще один отметился в теме отмена санкций против России. А когда единогласно голосовали за их ввод, чем думали", - возмутился один (цитата из комментариев к публикации RT).

"Санкции нам на пользу, а этот вредитель их отменить хочет", "Только при санкциях появились качественные товары", "Нет-нет, теперь сами мучайтесь! А мы уже привыкли, заменили своими все ваши товары на наших рынках, так что-вам только спасибо, мы смогли восстановить свое производство и снова сделали Россию самодостаточной!", "Еще годик пройдет, скажут, что у Крыма нужно брать пример для развития Украины", – подключились остальные.

Напомним, антироссийские санкции Запад ввел на фоне конфликта в Донбассе и присоединения Крыма к РФ. Однако с принадлежностью последнего европейцы постепенно свыкаются.   

Ксения АНДРЕЕВА
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