Киеву не удастся сохранить ограничения против России

В Незалежной признались, что не смогут удерживать антироссийские рестрикции в силе, а также изоляцию соседней страны. Так считает замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Политик утверждает, что санкции помогли сократить боевые действия на Донбассе, но сохранить ограничения дальше вряд ли получится.

"Не стоит рассчитывать на то, что все будет легко. На мой взгляд, маловероятно, что мы сможем удерживать санкции и изоляцию России и дальше",

– передает слова Зеркаль издание "Гордон" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

Она также подчеркнула, что ограничения не привели к тому результату, который ждала Украина. При этом Зеркаль утверждает, что совсем неэффективными рестрикции против России назвать нельзя.

"Конечно, мы бы хотели, чтобы давление было большим, и не просто была остановка горячей фазы, а чтобы это было и решение вопроса по существу", – добавила замминистра иностранных дел Незалежной.

Ранее на Украине уже допустили, что прошедшая встреча президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона стала "похоронной процессией" по антироссийским санкциям.

Санкции страны Евросоюза, а также Украина ввели против России в 2014-м из-за воссоединения Крыма с РФ и конфликта на Донбассе. Москва не раз говорила о незаконности этих мер, подчеркивала, что крымчане сделали свой выбор по международным законам, а Россия не участвует в боевых действиях на юго-востоке Украины, но хочет, чтобы они прекратились.