Вступают в силу американские санкции за отравление Скрипаля

Вашингтон преподнес сюрприз в конце лета

Антироссийские санкции, которые США анонсировали в начале месяца, вступят в силу в понедельник, 26 августа, уведомил Государственный департамент заокеанского государства. Речь идет о втором пакете ограничительных мер, которые Москва "заработала" на фоне отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Новость передает ТАСС со ссылкой на электронную базу Федерального реестра Штатов, где появилось предупреждение Госдепа. "Черный понедельник" будет ознаменован публикацией данного документа, после чего санкции приобретут законную силу.

Напомним, ранее говорилось, что рестрикции начали действовать 19 августа. Многие эксперты придерживаются мнения, что инцидент в Солсбери от 4 марта 2018 года стал лишь предлогом для Вашингтона, чтобы обложить санкциями нашу страну со всех сторон.

В черный список попали экспортируемые в Россию детали и технологии, которые используются в сфере безопасности. Организации РФ остались теперь без американских кредитов. Банкам США теперь нельзя выдавать россиянам займы.

Нерублевые облигации российского суверенного долга также попали под запрет. Это, к слову, не все меры, которые прописаны в новом документе США.