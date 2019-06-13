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России выдвинули условие для возвращения в G8

Фото: www.globallookpress.com
Наша страна обязана посодействовать выполнению Минских соглашений

Москву готовы вновь принять в элитарный клуб ведущих мировых держав. Но для этого необходимо, чтобы в мирном урегулировании донбасского конфликта произошел ощутимый прогресс. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Сегодня как председатель "большой семерки" я считаю, что моя обязанность – начать новый диалог с Владимиром Путиным. Я считаю, что, если в Минском процессе не будет ясных, твердых и измеримых подвижек, не может быть и возобновления "большой восьмерки". Однако необходим стратегический диалог с Россией, ему нужно придать динамики… Я убежден, что Европа, в которую я верю, и тот многосторонний формат, который я защищаю, нуждается в создании новой системы доверия и безопасности с Россией",

заявил лидер Пятой республики в интервью швейцарскому телеканалу RTS.

Политик также рассказал о безальтернативности европейского пути развития для нашей страны. Кроме того, он напомнил о той роли, которую советский народ сыграл в победе над нацистами во Второй мировой войне.

Эмманюэль Макрон. Фото: www.globallookpress.com

"Мы должны продолжать наш диалог, нашу работу с Россией. Россия – это Европа. Я в этом точно уверен… И я считаю, что мы поступим неправильно, если позволим России соскользнуть в сторону Китая. Россию нужно связать с Европой", – сказал Макрон.

Президент Франции в то же время признал, что между РФ и Западом "есть и реальные разногласия, и вопросы, по которым мы ведем совместную работу, и их немало". "Есть и недоверие. Разрыв произошел из-за событий недавнего прошлого. Но гораздо важнее история народов", – отметил он.

Макрон признал, что Запад допустил немало ошибок в отношениях с Россией в последние 20 лет: "С обеих сторон можно найти перекрестки, на которых стоило взять иное направление". Россия должна также "приложить усилия", чтобы минимизировать последствия ошибок, которые были допущены с ее стороны, прежде всего – в Донбассе.

Россия принимала участие в деятельности клуба ведущих мировых держав с 1997-го по 2014 год. Москву исключили из состава группы после событий на Украине, присоединения Крыма к РФ и начала войны в Донбассе.

Андрей ФИЛАТОВ
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