Порошенко покинул Украину

Экс-президент Незалежной скрылся во фьордах

Бывший украинский президент Петр Порошенко вместе с семьей улетел в норвежский город Олесунн – широко известный центр рыболовецкого туризма.

"Он прилетел в воскресенье 18 числа в 12:26 по местному времени из Киева, аэропорт "Жуляны". Чартерным Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH", –

рассказал "Украинским новостям" очевидец, заметивший Порошенко в местном аэропорту.

Другие подробности пребывания политика в Норвегии неизвестны. В городе Олесунн в 40 тыс. жителей, он расположен во фьордах на западном побережье страны.

Между тем на родине против Петра Алексеевича возбуждено уголовное дело о злоупотреблении властью и служебным положением. Ранее СМИ уже сообщали, что Порошенко эмигрировал в Турцию, при этом эксперты заявили, что ни турецкий лидер Эрдоган, ни Европа, ни Канада не дадут гарантий безопасности экс-главе Украины.

