Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Крым предложил Зеленскому компромисс

Крым предложил Зеленскому компромисс
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Без признания полуострова российским Украина не сможет стать процветающей страной

Президент Незалежной Владимир Зеленский рассуждает о Крыме с позиции своего предшественника Петра Порошенко. Но все видят, до чего Порошенко довел страну. Если новая власть хочет сделать Украину процветающим и цивилизованным государством, ей нужно наладить отношения с Россией, а значит - признать российский Крым. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по международным делам от Крымской республики Сергей Цеков, передает РИА "Новости".

"Зеленскому и его окружению сложно сразу признать российский статус Крым, несмотря на неизбежность этого процесса, так как это вызовет определенную реакцию. Поэтому ему нужно искать компромиссные варианты. Им стоит разработать на Украине план постепенного признания Крыма в составе России", – рекомендовал Цеков.

У сенатора вызвало негодование предложение Зеленского Москве "обменять" полуостров на место в G8, пишет URA.RU. "Зеленский продолжает воспринимать Крым как кусок территории без населения. Все это возмутительно", – заявил Цеков.

Фото: www.globallookpress.com

Язык ультиматумов не поможет Киеву решить проблемы последних лет, указывает "Царьград". Эксперт посоветовал Зеленскому прислушаться к мнению людей, разбирающихся в политике, которые уверены, что Крым никогда не вернется к Украине. Чтобы Незалежная могла развиваться, Киев должен признать этот факт и двигаться дальше, с учетом существующих реалий.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Польша хочет американским газом сбить цены на российский

Варшава активно закупает у Штатов СПГ

"Несерьезно": Захарова посоветовала членам G7 разобраться со своими желаниями

На Смоленской площади в шуме вокруг "Большой семерки" увидели шоу-бизнес

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей