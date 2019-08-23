Крым предложил Зеленскому компромисс

Без признания полуострова российским Украина не сможет стать процветающей страной

Президент Незалежной Владимир Зеленский рассуждает о Крыме с позиции своего предшественника Петра Порошенко. Но все видят, до чего Порошенко довел страну. Если новая власть хочет сделать Украину процветающим и цивилизованным государством, ей нужно наладить отношения с Россией, а значит - признать российский Крым. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по международным делам от Крымской республики Сергей Цеков, передает РИА "Новости".

"Зеленскому и его окружению сложно сразу признать российский статус Крым, несмотря на неизбежность этого процесса, так как это вызовет определенную реакцию. Поэтому ему нужно искать компромиссные варианты. Им стоит разработать на Украине план постепенного признания Крыма в составе России", – рекомендовал Цеков.

У сенатора вызвало негодование предложение Зеленского Москве "обменять" полуостров на место в G8, пишет URA.RU. "Зеленский продолжает воспринимать Крым как кусок территории без населения. Все это возмутительно", – заявил Цеков.

Язык ультиматумов не поможет Киеву решить проблемы последних лет, указывает "Царьград". Эксперт посоветовал Зеленскому прислушаться к мнению людей, разбирающихся в политике, которые уверены, что Крым никогда не вернется к Украине. Чтобы Незалежная могла развиваться, Киев должен признать этот факт и двигаться дальше, с учетом существующих реалий.