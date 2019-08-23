На Украине заявили о завершении войны в Донбассе

Знаменательный день Незалежная отметит парадом

Боевым действиям на юго-востоке Украины придет конец, спрогнозировал первый президент соседней страны Леонид Кравчук. Сделать столь громкое заявление его подвигли события последних дней.

"Есть первые симптомы, которые мне позволяют так думать", – заверил Кравчук, передает УНИАН.

По мнению экс-главы государства, центральную роль в данном вопросе сыграли переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Также на мысль, что завершение войны в Донбассе близко, его натолкнули разговоры в дипломатических кругах.

"В частности, посол Америки сказал, что он испытывает определенные толчки к наведению шагов к миру на Донбассе", – пояснил бывший украинский лидер.

Он не сомневается, что, когда наступит мир на юго-востоке страны, Незалежная закатит праздник с парадом.