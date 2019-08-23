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На Украине предложили травить россиян

На Украине предложили травить россиян
Фото: www.globallookpress.com
Министр нашел нетрадиционный способ увеличить финансирование своего ведомства

Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил министру финансов Оксане Маркаровой продавать в Россию наркотические вещества, конфискованные полицией.

После того, как руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев рассказал, что с начала 2019 г. полицейские изъяли почти 5 т наркотиков, Аваков пошутил, что украинский Минфин должен выкупить все это и отправить россиянам.

"Купите у нас, пожалуйста, все это. Нам очень нужны эти деньги. Примите закон соответствующий. Я вам хоть оптом отдам. Я вас очень прошу", -

приводит слова министра внутренних дел "Украинская правда".

Маркарова ответила, что оценила шутку, однако украинское законодательство запрещает такого рода сделки.

Валентина МАЙОРОВА
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