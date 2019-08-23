Украинцев предупредили о неприятной болезни Зеленского

Новый президент Незалежной сильно рискует

Украинский лидер Владимир Зеленский, позабыв о своих предвыборных обещаниях, продолжает риторику предшественника Петра Порошенко, заявил экс-министр иностранных дел соседнего государства Леонид Кожара. По его словам, соратники президента, они же – "Зе команда", подхватили недуг, которым, как правило, "заражены" дети.

Вспышка болезни "Зе", или всезнайства, по мнению бывшего главы МИД, может сыграть злую шутку с новым руководством.

"Мы видим, как легко эта компания относится к конституции Украины, к регламенту Рады, который они сейчас обязаны будут выполнять, потому что они превратят парламент в "Квартал 95",

— пояснил Кожара в интервью YouTube-каналу PolitWera.

Если данная тенденция продолжится, заключил экс-дипломат, то Зеленский и компания станут просто-напросто посмешищем. Украинцы их не будут их воспринимать всерьез.

Пользователи Сети в большинстве своем согласились с выводами собеседника (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Дошли выбрали дурака", "Кожара четко снял лапшу с ушей", "Если по простому то нация правящая развела нацию титульную", "Да, многим тонкостям смог бы научить Леонид Кожара "племя молодое, незнакомое", – заключили те, кто посмотрел интервью.

