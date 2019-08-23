В Крыму нашли опасную лихорадку

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В крымском городе Белогорск зафиксирован случай заболевания лихорадки Западного Нила.
Как отмечается на сайте регионального управления Роспотребнадзора, вирус и случаи заболевания встречаются на территории почти всей России.
"Хозяевами" возбудителя в природе являются птицы и некоторые млекопитающие, а переносчиком – комары. Сам заболевший не представляет опасности для окружающих, напомнили в ведомстве.
Заболевание протекает в виде острой лихорадки: температура повышается до 38-40°C, появляются озноб, сильная головная боль, мышечные боли во всем теле и в суставах конечностей. При тяжелой форме течения болезни возможно поражение центральной нервной системы.
Пациентов госпитализируют в инфекционное отделение, лечение симптоматическое. Ранее несколько случаев заболевания лихорадки Западного Нила были зарегистрированы в Краснодарском крае.
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