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Украинцы в Крыму раскритиковали Зеленского за слова о полуострове

Украинцы в Крыму жестко укололи Зеленского за слова о полуострове
Фото: www.globallookpress.com
Президента Незалежной призвали заняться своими предвыборными обещаниями

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина возмутилась заявлением главы Украины Владимира Зеленского о том, что полуостров – украденный у Киева ребенок. Она считает, что глава Незалежной продолжает играть роль Голобородько из сериала "Слуга народа".

Гридчина добавила, что все речи Зеленского пафосные и ничем не подкрепленные – ни содержанием, ни посылами.

"Очень хотелось бы, чтобы Зеленский перешел от свойственного всем президентам Украины политиканства к конкретным делам и исполнению своих предвыборных обещаний. Займитесь наконец-то делом, пан Зеленский",

- цитируют Гридчину РИА Новости.

Она отметила, что Зеленскому стоит начать с прекращения войны на Донбассе, предоставить всем национальностям в стране равные права и улучшить жизнь народа.

"Если говорить о детях не в фигуральном, а прямом смысле, то пусть посмотрит в глаза тысячам родителей, чьи дети погибли под обстрелами мирных кварталов Донбасса", – заявила глава украинской общины Крыма.

Гридчина подчеркнула, что если спросить у любого крымчанина, хочет ли он вернуться на чужбину в Украину или остаться в родной России, то, по ее словам, будет один единственный ответ: "Слава Богу, мы вернулись в родную гавань".

О том, что Крым якобы является украденным ребенком Незалежной Зеленский заявил на праздновании Дня независимости Украины. Ранее президент этой страны уже говорил о том, что намерен отобрать у России полуостров.

Крым воссоединился с РФ в 2014-м в результате референдума. 

Полина ИВАНОВА
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