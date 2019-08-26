Сезон окончен: осенью крымчанам будут платить больше

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Крымчанам повысят социальные выплаты

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Фото: www.globallookpress.com
Малообеспеченным семьям поднимут социальные пособия

Правительство республики повысило размер государственной социальной помощи жителям региона. Соответствующие изменения внесены в постановление Совета министров Крыма.

С 1 сентября выплата социальных пособий будет производиться по-новому. Региональные власти приняли решение изменить порядок расчета выплат.

"Теперь пособие будет предоставляться в размере разницы между прожиточным минимумом семьи или одиноко проживающего гражданина и его среднедушевым доходом",

– рассказала "Комсомольской правде" начальник департамента труда и социальной защиты населения администрации Симферополя Диана Фератова.

Фото: pixabay.com

По словам чиновницы, раньше выплаты не превышали 3 тыс. руб. на семью в месяц. Теперь же государство будет давать нуждающимся ровно столько, сколько необходимо для достижения прожиточного минимума.

"Гражданам, которым назначена мера социальной поддержки, нет необходимости обращаться в органы труда и социальной защиты. Все расчеты будут осуществлены в автоматическом режиме, и уже в сентябре 2019 года каждая семья получит денежную выплату в увеличенном размере", – отметила сотрудница Симферопольской горадминистрации.

В настоящее время государственную социальную помощь в Крыму получают 4124 семьи, треть из которых – многодетные. Малообеспеченным семьям пособие будет выплачиваться с доплатой на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. Если же дети обучаются в высших или среднеспециальных учебных заведениях очной форме на бюджетной основе, государство будет помогать им до конца обучения.

Андрей ФИЛАТОВ
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