На Украине заявили о провале туристического сезона в Крыму

Киев выступил с очередной сенсацией

Перед "бархатным сезоном" крымские курортные города опустели. Нет желающих насладиться великолепным осенним отдыхом и поплескаться в теплом море.

С таким сенсационным заявлением выступил портал "РБК-Украина", ссылаясь на информацию, размещенную в интернете многочисленными пользователями.

"Август, аж начало первого ночи (еще и с субботы на воскресенье). Несмотря на это, народу – не протолкнуться", –

написал в Twitter пользователь Василий Крым под фотографией, сделанной ночью.

Август, АЖ начало первого ночи (ещё и с субботы на воскресенье). Несмотря на это, народу — не протолкнуться. pic.twitter.com/ysPu9xPyrK — Wasily Crimea (@wasily_crimea) 25 августа 2019 г.

"Была вчера на "Овощном" ..Продавцов больше ,чем покупателей,и то ,набирают всего понемношку.. На оккупированном Россией Крымском полуострове полностью провалился курортный сезон 2019 года. Наплыва туристов не было, как на протяжение всего года, так и накануне "бархатного сезона", –

радостно написали в комментариях к посту.

Между тем на портале "Крымский мост" сообщается, что за 10 недель лета-2019 по мосту через Керченский пролив проехало почти 1,7 млн машин.

Всего с начала года на полуостров приехали более трех миллионов отдыхающих, примечательно, что почти половина из них – украинцы. Впрочем, в Незалежной любят порассуждать о том, что никто больше не хочет отдыхать в Крыму, хотя статистика свидетельствует об обратном.