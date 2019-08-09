Россиянам угрожает новая опасная болезнь

Вирус активизировался в летний сезон

В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю заявили, что в регионе зарегистрировали 7 случаев лихорадки Западного Нила, причем 2 из них были завезены из других районов России.

Болезнь протекает в виде острой лихорадки с симптомами общего отравления, в тяжелых случаях поражается центральная нервная система.



Вирус этого заболевания передается человеку во время укуса зараженными членистоногими (в основном, комарами), однако сам больной не представляет опасности для окружающих, отмечается на сайте ведомства.

Переносчиками в природе, в основном, являются птицы и, в меньшей степени, млекопитающие. Чаще всего носителями возбудителя этой болезни являются бакланы, фламинго, чайки, цапли, кулики, а также голуби и вороны.



В России вирус этой лихорадки встречается на юге ее европейской части, а также в регионах Сибири и Дальнего Востока. Вакцины от лихорадки Западного Нила нет, в тяжелых случаях врачи оказывают заболевшему поддерживающую терапию.