Попасть в интересное пооложение: развеяны мифы о беременности

Специалисты дали рекомендации по продолжению рода

Диагноз "бесплодие" в последнее время все чаще ставят молодым женщинам. Однако врачи считают, что не стоит сразу же отчаиваться – современная медицина поможет справиться с этой деликатной проблемой.

Медики отмечают, что есть несколько заблуждений, связанных с этим диагнозом. Во-первых, многие считают, что, если беременность не наступает, проще сделать экстракорпоральное оплодотворение – ЭКО. Однако это не соответствует действительности, так как сначала нужно установить точную причину бесплодия. Вероятнее всего, лечение потребует гораздо меньше времени, чем подготовка и проведение ЭКО. Кроме того, искусственное оплодотворение – достаточно дорогая процедура

Второе заблуждение заключается в том, что многие считают бесплодие исключительно женской проблемой. В реальности же в 60% случаев речь идет о мужском бесплодии, поэтому если женщина не может забеременеть, обследование нужно пройти обоим партнерам.

Врачи напоминают, что мужское бесплодие связано, прежде всего, с малоподвижным образом жизни. В малом тазу образуется застой, что увеличивает риск импотенции. Кроме того, к бесплодию ведет злоупотребление пивом, отмечает портал "Ваш город".

Кроме того, считается, что при нерегулярном менструальном цикле невозможно забеременеть. Однако при некоторых заболеваниях месячные могут быть один-два раза в год, а беременность при этом вполне возможна. В таких случае необходимо пройти обследование, сообщает "Федерал Пресс".

Наконец, мифом является и распространенное мнение, что для того, чтобы забеременеть, нужно заниматься сексом каждый день. Однако сперматозоиды созревают 3 дня, поэтому наступление беременности вероятно, если пара живет половой жизнью в середине менструального цикла женщины не чаще раза в три дня.