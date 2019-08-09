Быстро и легко: как похудеть за 4 дня

Экспресс-диета обещает волшебные результаты

Отказ от жирной пищи и переход на мясо на пару, овощи и фрукты. быстро избавит от лишних килограммов.

Специалисты считают, что первый день будет подготовительным. В этот день диетологи разрешают съесть все овощи, кроме кукурузы и картофеля, фрукты, исключая виноград и бананы, а также можно есть нежирную рыбу и куриную грудку. Важно не переедать, а есть дробными порциями, отмечает Diet Advice.

Эксперты предупреждают, что второй день будет сложнее. Можно будет употреблять только овощи: запеченные, сырые или сделанные на пару.

На третий день в меню включают фрукты и ягоды. Диетологи отмечают, что есть можно любые фрукты, особое внимание нужно уделить плодам, которые активизируют мочегонные процессы: персикам, дыне и арбузам. Они помогут вывести из организма можно все яды, токсины и отложения.

Четвертый день повторяет первый. Нужно пить побольше воды для того, чтобы вывести токсины. Однако, прежде чем садиться на экспресс-диету, необходимо проконсультироваться со специалистом.