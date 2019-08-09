Заражение неизбежно: названа опасность поцелуев

Проявление любви может обернуться заболеванием

Московские врачи рекомендуют отложить свидание или отказаться от близких контактов даже при легкой простуде. Все дело в том, что даже заразиться простудным заболеванием можно даже при невинном поцелуе в щеку, особенно если человек кашляет или чихает.

Специалисты советуют перенести встречу или ограничиться воздушным поцелуем. Особенно опасны контакты губами при обострении герпеса.

"Если у одного из партнеров есть ранки на губе, а у другого вирус в самом расцвете, то заражение неизбежно",

– цитирует врача агентство городских новостей "Москва".

Неприятностями могут обернуться и поцелуи на холодном ветру. Из-за плохой погоды губы обветрятся, что может вызвать дискомфорт, боль и жжение.