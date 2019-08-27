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Нет слов: спикер Рады оценил прорывную политику Зеленского

Нет слов: в Раде оценили
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Глава Незалежной не смог отличиться в отсутствие парламента

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий не заметил вообще никакой деятельности президента Владимира Зеленского за прошедшие 100 дней после инаугурации.

"Пока я видел красивые заявления, громкие слова. Но, к сожалению, никаких прорывов в сфере безопасности, в сфере иностранных дел я не могу назвать. И не могу дать какую-то оценку, позитивную или негативную, потому что каких-то прорывов за эти 100 дней просто не было", – цитирует РИА "Новости" Парубия.

Впрочем, по мнению спикера, президент и не мог работать нормально, пока не сформировано правительство и не приступил к законотворчеству новый состав парламента.

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

С ним не согласен политолог Сергей Быков. По его словам, Зеленский как раз очень продуктивно поработал: в частности, он издал указов и отдал распоряжений значительно больше, чем его предшественник Петр Порошенко за тот же период времени. Зеленский укрепил свои позиции в силовом блоке, уволил лояльных Порошенко губернаторов. И теперь, наконец, сможет приступить к полноценному руководству государством.

"Следующие 100 дней будут куда интереснее. Тогда-то мы и сможем оценить, как Владимир Зеленский использует свои возможности, имея всю полноту власти", – отметил эксперт на портале 112.ua.

Накануне экс-президент Петр Порошенко обвинил Зеленского в том, что тот за 3 месяца растерял все достижения Киева, возникшие за последние 5 лет. 

Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая 2019 года.

Фоторепортаж
Шаурма и красные трусы: как прошли 100 дней Зеленского
Фото: twitter.com/ZelenskyyUa Фото: twitter.com/ZelenskyyUa Кадр youtube.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ
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