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Украина за годы независимости потеряла пять отраслей индустрии

Украина за годы независимости угробила пять отраслей индустрии
Фото: www.globallookpress.com
Страна со времен распада Советского Союза буквально обезлюдила

Украинские власти со времен обретения независимости в августе 1991 года "довели до ручки" ключевые отрасли промышленности, созданной Советским Союзом, а ранее Российской Империей. Незалежная "приговорила" крупнейшие индустриальные предприятия и заводы, лишившись научного потенциала, да и, собственно, разогнав по странам миллионы своих граждан.

Как напоминает сегодня "Комсомольская правда", в 1989-ом Украинская ССР по сравнению с Францией добывала на душу населения угля в 12 раз, стали – в 3 раза больше Пятой Республики. Республика производила самолеты, космические ракеты и корабли, здесь работали промышленные гиганты, рядом с которыми находились современные источники энергоресурсов – 4 АЭС, 15 ГЭС.

"Живи и радуйся. Не тут-то было. Украина за 28 лет своей незалежности умудрилась загнать себя натурально под мировую шконку, где сидят страны, зависящие только от "видов на урожай" и "милости соседей". Сначала поумирали гиганты – Южмаш, "Антонов", Азовмаш, Николаевский судостроительный, Кременчугский сталелитейный и автосборочный, Львовсельмаш, Днепровагонмаш… Все перечислять долго. Полностью исчезли космическая промышленность, авиастроение, кораблестроение, станкостроение и автомобилестроение. Пять отраслей!", – говорится в статье.

Помимо этого, а вообще-то как результат индустриального краха, независимая Украина понесла и продолжает нести колоссальные демографические потери.

"Из страны стали разбегаться люди – в Россию, Европу, США и Канаду. В итоге население сократилось с 52 млн при СССР до официальных 42 (это Украина продолжает считать людей вместе с Крымом и Донбассом, хотя их у нее уже нет, и с уехавшими за границу гастарбайтерами), а реально осталось около 28-30 миллионов!", – отмечает "КП".

Поскольку в соборной началась эра ""цветных революций", а точнее, госпереворотов", считает автор материала, тут же появились дельцы, которые перекроили советское наследство.

В итоге Незалежная очутилась в рейтинге самых коррумпированных государств мира – между Мали и Габоном – на 120-м месте (из 180").

Издание представило таблицу достижений и потерь государства за почти 30 последних лет. И среди побед Украина может похвастаться лишь хорошим урожаем зерна. Поскольку скоро начнется распродажа земли, на что ранее был наложен мораторий, многие эксперты видят в этом дурной знак для последнего оплота экономики страны – аграрного сектора.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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