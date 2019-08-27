Украинская армия привела в ужас американского инструктора

Заокеанский военный назвал военнослужащих ВСУ жадными и вороватыми

Украинская армия повергла в шок подполковника ВС США Роберта Трейси, который в качестве инструктора призван Вашингтоном совершенствовать боевые навыки военнослужащих Вооруженных сил Украины в Яворовском учебном центре, расположенном в 30 км от Львова.

Американец раскритиковал все – от языка до поведения украинцев.

"Из того, что я видел здесь, я должен сказать, что наша учебная миссия может быть продлена после 2020 года. Речь не идет о тренировочной инфраструктуре и оборудовании. Речь идет в основном об украинских солдатах", – написал подполковник в своем блоге в интернете.

Его возмутил тот факт, что курсанты Незалежной совсем не говорят по-английски и, более того, не особо хотят его изучать.

"Моим инструкторам на занятиях нужно привлекать до взвода переводчиков. Но и это не всегда помогает. Дело в том, что часто они не понимают друг друга! Это какая-то мешанина из разных людей (сие говорит американец, заметим – ред.). Некоторые из них говорят только на украинском или только на русском языке, в то время как другие могут говорить только на румынском или венгерском языках", – сокрушается пентагоновец.

Дальше – больше. Он прошелся трактором по порокам местных воинов.

"Украинские солдаты – ленивые бездельники, которые неохотно работают. Они склонны намеренно саботировать любые действия своих американских инструкторов. Принимая во внимание их жадность к деньгам, нужно знать, что украинские военные склонны воровать и продавать что-либо, как только они предполагают, что нашли хорошую сделку", – резал правду-матку Трейси.

Далее он затронул старинную славянскую забаву – алкогольные излияния. По его мнению, в учебном центре это является обычным делом, а "все украинские военнослужащие употребляют опасно высокий уровень" спиртного. Отмечается, что руководство ввело обязательное прохождение теста на алкоголь, но это не помогло.

"Пьяным украинским солдатам, которые даже не могли стоять прямо на ногах из-за выпивки, запретили тренироваться. Некоторые учебные мероприятия были либо отменены, либо перенесены. Больше всего меня поразило бездействие их командиров в отношении такого неподобающего поведения. Их нежелание бороться со злоупотреблением алкоголем предполагает, что они могут быть погружены в культуру выпивки вместе со своими подчиненными", – сделал глубокое открытие посланец Пентагона.

Четвертый гвоздь в крышку гроба ВСУ Трейси вбил, говоря о низком интеллектуальном уровне его подопечных и образования в целом, поскольку украинцам оказались сложными самые простые задачи. "Это неудивительно, учитывая, что большинство солдат являются выходцами из неблагополучных семей, в то время как большая часть населения покинула страну для лучшей жизни за рубежом", – констатировал плачевную ситуацию американец.

Ну, и вишенка на торте, взорвавшая разум офицера армии НАТО - "это не такая уж случайная коррупция". По его данным, солдаты ВСУ платят взятки за любое свое повышение, а их начальство "определенно их ожидает".

"Существует определенная ставка оплаты в зависимости от ранга и должности. Украинские командиры берут взятки, не опасаясь, что к ним будут применены дисциплинарные меры. И это нормальное поведение всей украинской армии", – резюмирует Трейси.

Здесь хотелось бы посоветовать американскому военному этот пост превратить в докладную и послать в Пентагон и в Госдеп, чтобы они там многократно задумались над тем, кому они посылают "Джавелины" и прочие смертельные "игрушки". Однако мы переживаем, как бы самому подполковнику ВС США не угодить в черный реестр приснопамятного "Миротворца" за его откровения.

